Inquiétudes pour l’hôpital de St-Imier

Un départ de Moutier dans le Jura aurait aussi des conséquences pour l'hôpital de St-Imier. Dans un communiqué diffusé dimanche, le parti socialiste du Haut Vallon et le PLR de St-Imier font part de leur inquiétude à ce propos. Ils déclarent que si la ville décide de changer le canton, « le démantèlement du site prévôtois de l'HJB est programmé à court terme déjà ». Les partis estiment que l'hôpital de Saint-Imier serait indirectement mis en danger. Ils concluent en expliquant que « si le canton du Jura n'a pas été capable, avant le 18 juin, de prendre des décisions contraignantes sur l'HJB et la localisation des services cantonaux à Moutier, il ne le fera pas non plus après, et que les promesses n'engagent que ceux qui les croient ».