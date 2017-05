La stratégie énergétique largement soutenue

Le courant vert et les économies d'énergie devraient remplacer le nucléaire à moyen terme en Suisse. La stratégie énergétique serait adoptée ce dimanche par le peuple à 58%, selon une tendance de l'institut gfs.bern. Les résultats des premiers cantons vont dans le même sens. La stratégie énergétique 2050 vise un virage modéré vers une Suisse sans atome. Pour y parvenir, la première étape soumise au peuple mise sur une augmentation de la production des énergies vertes à 11'400 gigawatts d'ici 2035.

L’échec de l’UDC

L'UDC, à l'origine du référendum, a échoué à couler un paquet accusé d'être trop onéreux. Allié à une forte minorité PLR et à une partie de l'économie, le parti a dénoncé en vain « une arnaque » irréalisable qui menace le bien-être et le portemonnaie des Suisses. Les Suisses préfèrent suivre la position du Conseil fédéral, de la gauche et d'une partie de la droite. La stratégie énergétique veut encourager la production locale et créer des places travail en Suisse. Elle constitue une réponse aux changements qui touchent le monde de l'énergie avec la chute des prix de l'électricité. /msc+ats