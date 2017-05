Le 50 km/h fera son retour sur le pod à St-Imier

Les automobilistes pourront, à nouveau, circuler à 50 km/h sur le pod à St-Imier. Les citoyens ont accepté dimanche par 69% des voix (924 suffrages contre 406) le retour à cette vitesse de circulation entre la Place du Marché et celle du 16 mars. Le taux de participation atteint 45,6%. Les Imériens suivent ainsi l’avis du conseil municipal et du conseil de ville. Une zone 30 km/h était en test depuis début 2016. Les aménagements réalisés avaient toutefois fait l’objet de nombreuses critiques. Certains avaient notamment dénoncé la disparition de la plupart des passages pour piétons.

Une mise en œuvre à la rentrée

Une convention signée entre l’Office des ponts et chaussés et le conseil municipal définit la suite des opérations. « Le canton va désormais faire part de son projet de marquage des passages pour piétons dans la zone concernée ainsi que de l’éclairage et du marquage tactilo-visuelle pour les personnes malvoyantes ou non voyantes », indique le conseiller municipal en charge du Département de l’urbanisme et de la mobilité, John Buchs. À sa connaissance, les trottoirs qui avaient été abaissés resteront tels quels. Tout devrait pouvoir être mis en œuvre pour la rentrée scolaire, soit dès le 14 août 2017. /alr