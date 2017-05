Deux personnes arrêtées à Bienne pour trafic de migrants

La police cantonale bernoise a mis au jour un trafic de migrants. Les forces de l’ordre ont indiqué lundi qu’une vaste investigation venait de se terminer après plusieurs mois d’enquête. Celle-ci a notamment permis d’arrêter deux personnes l’année dernière à Bienne, celles-ci sont soupçonnées d’avoir encouragé l’entrée clandestine de migrants depuis le Sri Lanka.

L’homme en particulier est visé par ces soupçons. Agé de 27 ans et originaire du Sri Lanka, il est accusé d’avoir contribué à l’organisation de 85 trafics de migrants et d’environ 15 tentatives entre août 2015 et mai 2016. Les migrants sont d’abord arrivés dans l’espace Schengen par voie terrestre ou maritime avant de rejoindre la Suisse. Pour passer les frontières, de faux passeports et visas ont été utilisés, ainsi que des papiers non conformes.

La police indique que ces trafics ont permis à l’homme de réaliser un bénéfice de quelque 100'000 francs. Elle précise que les clandestins ont été menacés de violence physique pour le recouvrement de leur créance.

Le suspect et sa complice, une ressortissante française de 24 ans, ont avoué les faits. Ils devront répondre, entre autres, d’infractions qualifiées à la loi sur les étrangers devant la justice.

La police cantonale bernoise a mené cette enquête en collaboration avec la police zurichoise et sous la conduite du ministère public cantonale. Les investigations sont à présent closes. /mdu