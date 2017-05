Espace communal des Bois : la justice saisie ?

La saga autour du projet d’Espace communal aux Bois n’est peut-être pas terminée. Au lendemain de son acceptation dans les urnes, les opposants ne baissent pas les bras. Même s’ils n’entendent pas faire opposition au permis de construire, ils pourraient bien saisir la justice.

Une plainte pénale contre X pour dilapidation d’argent public pourrait être déposée dans les semaines à venir. Les architectes et les ingénieurs vainqueurs du concours de base lors du projet initial sont visés par cette démarche. Ces protagonistes se sont depuis retirés du projet, après avoir perçu la somme de 1,5 million de francs au titre d’honoraires.

Du côté des opposants, on estime que ce montant doit être remboursé. Et en cas de succès en justice, cela réduirait l’ardoise financière pour un projet qui a connu de nombreux rebondissements depuis une bonne dizaine d’années et qui pourrait coûter, au final, environ dix millions de francs.

Contacté, le conseiller communal en charge du dossier, Urs Moser, a pris acte de cette intention mais n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet.

A ce jour, plus de deux millions de francs ont été dépensés. Des fondations existent et le chantier est à l’arrêt depuis début 2015. /bbo