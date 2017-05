Le comité de la Conférence des maires redit son attachement à Moutier

Le comité de la Conférence des maires du Jura bernois réagit après la décision du préfet concernant sa résolution sur le vote de Moutier. Le texte du 23 juin 2016 qui invitait les Prévôtois à voter pour le maintien de leur ville dans le canton de Berne avait été déclaré inutilisable en mars, suite à un recours du conseil municipal de Moutier.

Le comité déclare que la décision du préfet le laisse « au mieux indifférent ». Il dénonce par ailleurs les tracasseries et la lourdeur administratives provoquées par cette affaire. Il relève aussi que les autorités prévôtoises font preuve de partialité en s’offusquant et en menant une action en justice contre les communes bernoises qui s’expriment en faveur de Moutier, alors qu’aucune mesure n’a été prise contre une prise de position des maires jurassiens. Le comité de la CMJB évoque un droit différencié à la liberté d’opinion et d’expression.

En conclusion, il réaffirme son attachement à la ville de Moutier, la perte que constituerait son départ dans le canton du Jura, ainsi que son respect pour la future décision de la population prévôtoise. Le comité indique encore qu’il sera « intransigeant sur une nouvelle tentative d’atteinte à sa liberté d’expression »./ast