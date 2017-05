Moutier: matériel de vote envoyé

Les citoyens de Moutier vont recevoir sous peu leur matériel de vote pour le 18 juin. Les enveloppes ont été envoyées lundi par la municipalité. Elles contiennent le bulletin de vote ainsi que le message au corps électoral, qui compte une vingtaine de page.

Ce message comprend des repères chronologiques, un résumé des enjeux ainsi qu’une synthèse des débats au conseil de ville. L’exécutif et le législatif, tous deux à majorité autonomiste, recommandent sans surprise de voter « oui » à la question « Voulez-vous que Moutier rejoigne la République et Canton du Jura ? ». Les cantons de Berne et du Jura ne sont pas oubliés et exposent leurs arguments sur deux pages chacun.

Exceptionnellement, les votes par correspondance ne seront pas adressés à la commune de Moutier, mais à l’Office fédéral de la justice, à Berne. La mesure vise à éviter tout soupçon de fraude. Les bulletins seront ensuite rapatriés le 18 juin à Moutier sous escorte policière pour être dépouillés. Les citoyens pourront aussi déposer leur enveloppe dans une urne scellée installée à l’intérieur de l’Hôtel de ville. La boîte aux lettre extérieure à quant à elle été condamnée à titre préventif. Ceux qui préfèrent voter au bureau de pose pourront se rendre à la Sociét’halle pendant le week-end du scrutin.

Pour rappel, 4'579 personnes sont légitimées pour participer à ce scrutin. Il s’agit des personnes qui étaient établies à Moutier avant le 18 mars./ast