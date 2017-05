Un bon point pour la fusion des associations

La Conférence des maires du Jura bernois et du district de Bienne a accepté les 6 premières propositions sur la fusion des trois associations de communes. Ces propositions ont été mises sur la table lors d’une séance d’information aux communes qui s’est tenue le 3 mai à Tavannes. Celles-ci demandaient notamment une seule association pour le Jura bernois, que les maires soient les membres décideurs à l’assemblée et au comité et qu’un minimum d’organes permanents soient mis en place.

La Conférence des maires poursuivra ses travaux pour présenter un projet qui tienne compte de ces propositions validées. Un projet complet devra être proposé en procédure officielle d’information et participation dans le courant de l’automne. /jeb