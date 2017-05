Conducteurs pincés par la police

71 conducteurs ont été dénoncés entre le 15 et le 19 mai dans le canton de Berne. La police cantonale a procédé à des contrôles lors d’une action ciblée qui visait le non-respect des distances de sécurité sur les autoroutes et semi-autoroutes. Plus de la moitié des automobilistes pincés ne respectaient pas la distance réglementaire de deux secondes avec le véhicule qui le précédait. Le temps le plus court observé a été d’un tiers de seconde.

12 excès de vitesse ont également été remarqués, dont un 46 km/h par rapport à la limitation de vitesse. Quatre automobilistes ont été observés alors qu’ils dépassaient par la droite. Dix personnes seront dénoncées pour mise en danger des autres usagers de la route par des changements de voies imprudents. D’autres conducteurs ont été réprimendés pour usage de leur téléphone ou franchissement de lignes de sécurité. /comm+jeb+mdu