Une usine tournée vers l'avenir à Ipsach

L’industrie 4.0 et l’Internet des objets se font une place dans le Seeland. La Swiss smart factory – littéralement Usine intelligente suisse – a été inaugurée mardi à Ipsach, près de Bienne, devant 120 invités. La structure a pour but de développer la digitalisation de l’industrie, mais aussi à la faire connaître aux petites et moyennes entreprises. En clair, il s’agit de se servir des nouvelles technologies pour optimiser la production, notamment en connectant machines, clients et fournisseurs entre eux.

Pour Denis Grisel, directeur de la Promotion économique bernoise, les entrepreneurs suisses sont parfois encore prudents face à la révolution qui s’annonce. Ils devront toutefois s’adapter pour rester concurrentiels à l’échelle internationale, et la Swiss smart factory peut les aider à le faire.

A terme, la structure devrait déménager dans le Parc suisse d’innovation qui doit être construit à Bienne. /ast