Deux blessés dans un frontal à Gampelen

Une collision frontale fait deux blessés à Gampelen. L’accident s’est produit mercredi juste après midi. Selon les premiers éléments de l’enquête, un automobiliste circulait sur la route de Cudrefin en direction de Witzwil lorsqu’il a devié de sa trajectoire. Son véhicule a percuté un camion qui arrivait en sens inverse. Sous la violence du choc, la voiture s’est retournée et a terminé sa course sur le toit. Les deux conducteurs ont été blessés et emmenés à l’hôpital en ambulance. La route de Cudredin a été fermée durant quatre heures environ pour permettre l’intervention des secours. /nme