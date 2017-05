Le gant jeté par Pierre-Alain Droz reste à terre

Charles Juillard répond avec panache à Pierre-Alain Droz. Le conseiller de ville UDC de Moutier a provoqué le ministre jurassien en duel oratoire la semaine passée, Charles Juillard réplique mercredi dans une lettre. Le chef des finances du Jura estime que les méthodes du Prévôtois « sont manifestement d’un autre âge ». Charles Juillard rappelle que les citoyens de Moutier sont appelés à participer à « un exercice démocratique et non une bataille » et que les propos « hostiles, voire guerriers » de Pierre-Alain Droz ne « s’inscrivent pas dans un tel cadre ». Le ministre assène encore que « les Prévôtois méritent mieux que des enfantillages et le débat ne doit pas être confondu avec un combat ». Et de conclure : « Dans ces conditions, vous comprendrez, Monsieur, qu’il vous faudra trouver un autre adversaire pour assouvir vos envies anachroniques ». /lbr+comm