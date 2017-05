Une plainte en cas de non le 18 juin

Une plainte devrait être déposée si un non sort des urnes le 18 juin prochain. Selon une information du Quotidien Jurassien de mercredi, cinq Prévôtois ont décidé de porter plainte auprès de la Préfecture, avec copie à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, pour annuler le vote communaliste en cas de résultat négatif. « Les plaignants se disent écœurés par l’attitude des organes dirigeants de l’HJB, qu’ils accusent de violer la charte de l’hôpital et de fonctionner comme le bras armé du Gouvernement bernois », explique le Quotidien Jurassien, « on ne veut pas se faire voler une victoire à cause d’une tricherie bernoise, comme en 1975 avec les Caisses noires ». /mdu