Vote de Moutier : le regard des Laufonnais

Berne ou Jura ? Moutier fera son choix le 18 juin prochain. A un peu plus de trois semaines du vote des Prévôtois sur leur appartenance cantonale, nous sommes allés à la rencontre des Laufonnais. Le 12 novembre 1989, Laufon avait choisi, à 51,7%, de quitter le canton de Berne pour rejoindre celui de Bâle-Campagne. Le rattachement a été effectif le 1er janvier 1994.

Forcément, le vote à venir à Moutier rappelle des souvenirs aux Laufonnais. Ces derniers sont au courant de ce qui va se passer le 18 juin, et se replongent ainsi dans leur propre histoire. Dans les rues, on entend tous les avis : certains apprécient pleinement leur vie bâloise depuis 23 ans. D’autres sont plutôt nostalgiques de la période bernoise. Des personnes sont aussi partagées entre satisfactions et déceptions. En ce qui concerne Moutier, la majorité des personnes rencontrées s’accorde pour dire qu’il s’agira d’un vote de cœur avant un vote d’arguments. Reportage à écouter ci-dessous :