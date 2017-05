Des perturbations ferroviaires entre Granges Nord et Bienne

Le trafic ferroviaire a été perturbé vendredi en début de soirée entre Granges Nord et Bienne. Selon les CFF, les trains n'ont pu plus circuler pendant plus d'une demi-heure entre Lengnau et Granges Nord en raison d’un dérangement technique. La perturbation a été levée vers 19h mais des retards sont encore à prévoir selon l'ex-régie fédérale. /alr