L’Amicale des Français de la Vallée de Tavannes s’en va

Un dernier repas pour les huit membres de l’Amicale, accompagnés par leurs hôtes, Simone et Paul Strohmeier, qui ont mis, pendant de nombreuses années un local à disposition de l’association. Les membres présents : Bruce Rennes (Président), Marie-Jeanne et Benoît Berger, Patrice Dubouis, Danièle et Jean-Charles Munier, Noëlle et Jean Lebbe (Vice-Président).(Photo: Bruce Rennes)