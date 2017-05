Non à l’initiative sur les plans d’études

La Commission de la formation (CFor) propose au Grand Conseil de déclarer valide l’initiative législative « Pour un débat démocratique – Votons sur les plans d’études ! », mais recommande de la refuser. La commission considère que le plan d’études est un ouvrage pédagogique. La discussion sur les contenus n’est pas une tâche politique.

Pour rappel, l’initiative « Pour un débat démocratique – Votons sur les plans d’études ! » demande que la compétence d’édicter les plans d’études de l’école obligatoire revienne en dernier ressort au Grand Conseil ou au peuple, et non plus au Directeur de l’instruction publique. /ami + comm