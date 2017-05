Le soleil danse sur la Doux

Delémont fait la fête entre le soleil et la Doux. La 48e édition de la Danse sur la Doux anime la vieille ville depuis samedi matin et jusqu’à 2h du matin dimanche. La population chine et trinque autour d’une soixantaine de stands. La commune de Haute-Sorne est l’invité d’honneur de la manifestation. La fête est née il y a près de 50 ans et tout le monde ne sait pas d’où vient son nom. Nous avons posé la question dans la foule.