Les Prévôtois face à la caméra de Bertrand Theubet

Une multitude de rencontres pour saisir l’âme de Moutier. La RTS diffuse dimanche soir à 20h30 sur RTS 2 un documentaire intitulé « Ici, c’est Moutier ». Son réalisateur Bertrand Theubet est né à Porrentruy et vit depuis 40 ans à Genève. Il a toujours gardé un œil sur la Question jurassienne et quand on lui propose de se plonger dans le bouillonnement précédent le vote communaliste du 18 juin, il pose sa caméra sur son épaule et part sur le terrain. Depuis juin dernier Bertrand Theubet s’est donc immergé chez les Prévôtois. Il nous explique sa démarche.