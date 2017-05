21e édition pour l’Open air de Malleray

Action Culture dévoilait aujourd’hui le programme de la 21e édition du festival du cinéma Palace. Cette édition est la première sous la direction de Pascale Mutti. Cette dernière a succédé à Sébastien Sassi à la tête du festival. Une succession qui se fait sous le signe de la continuité.

La nouvelle directrice mise cette année encore sur les comédies françaises. Les spectateurs pourront ainsi assister le mercredi à « Marie Francine » de Valérie Lemercier. Le film retrace l’histoire d’une quinquagénaire qui retourne vivre chez ses parents et est présenté comme un coup de cœur par Pascale Mutti.

Le jeudi devrait contenter les amateurs d’action et de fantastique, avec « La Momie ». Vendredi soir, retour à la comédie française avec « Comment j’ai rencontré mon père », de Maxime Motte, avant de laisser place samedi à la soirée des familles. Petits et grands pourront découvrir « Moi, Moche et Méchant 3 », tout juste trois jours après sa sortie mondiale.

L’ouverture des portes aura lieu à 19h. Pour patienter jusqu’à la diffusion des films, aux alentours de 22h, des animations seront proposées. Comme chaque année, il sera aussi possible de manger un morceau ou de boire un verre. Les organisateurs espèrent attirer entre 400 et 500 personnes chaque soir. /lgu