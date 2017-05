Roches dans le Jura: un pavé dans la marre

Le conseiller national bernois Manfred Bühler est en colère au lendemain de la diffusion du documentaire « Ici c’est Moutier » dimanche soir sur la RTS. L’élu de Cortébert n’a pas goûté les propos tenus par le ministre jurassien Charles Juillard, invitant les habitants de Roches à rejoindre le Jura, une fois que Moutier en aura fait de même le 18 juin.

La séquence a été tournée en juillet de l’année dernière, à l’occasion des vingt ans du rattachement de Vellerat au canton du Jura. Le ministre jurassien était alors président du gouvernement. Charles Juillard déclare :

« On n’est plus à l’époque des revendications. On est à l’époque de la discussion, du dialogue et d’essayer de convaincre les gens de Roches ultérieurement, quand Moutier nous aura rejoints, en leur disant : écoutez, assez logiquement, assez naturellement, assez géographiquement, votre avenir est avec nous et vous êtes les bienvenus ! »

Pour le conseiller national bernois Manfred Bühler, de tels propos prouvent que les séparatistes et les autorités jurassiennes appliquent la tactique du saucisson en tentant de rallier d’autres communes bernoises que celles de Moutier et sa couronne. Si bien que l’élu UDC a demandé lundi matin au Conseil fédéral de réagir à ce qui s’apparente selon lui à un affront, à un reniement.