Bienne met l’accent sur l’intégration des migrantes

La ville de Bienne confirme son soutien à l’intégration des migrantes. Le Conseil municipal a décidé mercredi de conclure un contrat de prestations avec l’Association « effe » jusqu’en 2020. Celle-ci bénéficiera d’une subvention annuelle de 30'000 francs qui permettra de garantir l’offre « femmesTISCHE » à long terme ».

Des migrantes pour aider d’autres migrantes

L’Association « effe » à Bienne forme des animatrices d’origine étrangères, sur différents thèmes tels que le système éducatif suisse et biennois, les assurances sociales, la responsabilité en matière de budget, l’éducation ou encore l’égalité entre hommes et femmes. Ces animatrices peuvent ainsi organiser des tables rondes dans le cadre du projet « femmesTISCHE », qui permettent à des migrantes de discuter de questions d’intégration, d’éducation, de santé et de la vie de tous les jours. /comm+mdu