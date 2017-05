Une bourse pour un séjour à Bruxelles

Une aide financière pour des artistes professionnels. Le canton de Berne, par l’intermédiaire du Conseil du Jura bernois, met au concours une bourse de séjour culturel à Bruxelles. Le déplacement dans la capitale belge se fera du 1er mars au 31 août 2018. Cette bourse est destinée en priorité aux artistes professionnels domiciliés dans le Jura bernois depuis au moins cinq ans ou qui en sont originaires. Ils doivent également montrer des liens convaincants avec cette région, toutes disciplines confondues.

L’artiste qui recevra cette bourse pourra séjourner dans l’atelier-appartement bruxellois que le canton de Berne partage avec d’autres cantons et villes de Suisse romande. En plus de la gratuité du logement dans l’atelier entièrement meublé, la bourse englobe une somme de 3’000 francs mensuels destinés à couvrir les frais de transport et d’entretien. Les dossiers de candidature seront évalués par la Commission francophone chargée des affaires culturelles générales du canton de Berne. Les candidatures doivent être envoyées à l’Office de la culture du canton de Berne par voie électronique jusqu’au 31 août 2017. Toutes les informations se trouvent ici. /jeb