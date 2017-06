Le tunnel du Pichoux va se creuser

Le tunnel du Pichoux entame un régime grosseur. Dès le 12 juin, les travaux d’agrandissement seront lancés sur le tunnel supérieur, entre la bifurcation pour Sornetan et le carrefour des trois routes cantonales, en amont du Pichoux en arrivant de Bellelay. Le gabarit de la chaussée sera ainsi agrandi sur une largeur de 4,5 mètres et sur une hauteur de 4 mètres. Le chantier va consister en des travaux spéciaux, souterrains et de génie civil. L’objectif est de permettre le passage de véhicules lourds, notamment des camions de longs bois et des véhicules agricoles. Le coût de cet agrandissement est évalué entre 1,9 et 2 millions de francs.

Des travaux de longue durée

Le tronçon n’en est pas à sa première fermeture. Il vient de rouvrir après des travaux préliminaires qui ont permis de sécuriser la zone contre les chutes de pierre en prévision du futur chantier. À partir du 12 juin et jusqu’au 30 juin, l’agrandissement proprement dit pourra débuter et demandera une fermeture chaque nuit entre 18h et 5h30. Un itinéraire de déviation sera mis en place. Mais cette phase n’est que le début du chantier qui devrait s’étaler jusqu’à la fin de l’année. Durant l’entier des vacances scolaires, la route sera complètement fermée au trafic. Puis une circulation alternée sera régulée par des feux de signalisation à partir de mi-août. /ich