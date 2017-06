Dernier grand rendez-vous anti-séparatiste avant le Jour-J

La fête de Mont-Girod a vécu sa dernière édition avant le 18 juin. La manifestation annuelle, organisée par le Groupe Sanglier, s’est déroulée vendredi soir et samedi sur les hauteurs de Champoz, à deux semaines du vote communaliste à Moutier.

De nombreux intervenants se sont succédé à la tribune lors de la partie officielle samedi après-midi. C’est Patrick Roethlisberger, au nom de Force Démocratique, qui a pris la parole le premier, suivi du docteur André Piguet, qui a partagé son attachement pour la ville où il s’est installé en 1979 et qu’il a appris à aimer. Le conseiller national Manfred Bühler et le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg ont tout martelé que seul un non le 18 juin amènera la paix dans la région, avant de faire place au conseiller aux Etats et ancien maire de Bienne Hans Stöckli. Ce dernier a souligné l’importance de l’enjeu pour la région, mais aussi pour la Confédération.