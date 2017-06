La Question jurassienne n'est pas qu'une affaire de vieux

Les jeunes s’impliquent aussi dans le vote communaliste. L’Assemblée des jeunes jurassiens et le Parlement des jeunes bernois ont organisé conjointement une table ronde dédiée à la Question jurassienne. L’événement s'est tenu samedi en fin de journée au Stand à Moutier. Environ 25 personnes ont assisté à la manifestation.

Trois intervenants ont pris part à cet échange : Alain Berberat, délégué interjurassien à la jeunesse, Claude Rebetez, enseignant et Mathieu Chaignat, membre de plusieurs associations consacrées à la jeunesse. Ils ont abordés plusieurs thèmes, tout d’abord l’historique de la Question jurassienne, avant de se pencher sur des thématiques comme le sentiment d’appartenance, l'identité et la culture.

Les organisateurs ont tenu à mettre sur pied une manifestation à caractère informatif. Le but n’était pas de convaincre de voter oui ou non le 18 juin, mais de mettre en lumière certains enjeux sans prendre position. Laurent Christe, co-président du Parlement des jeunes bernois et modérateur de la table ronde.