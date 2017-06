Problème technique au tunnel du Pierre-Pertuis

Le tunnel du Pierre-Pertuis sur l’A16 entre Tavannes et Sonceboz a été fermé à la circulation lundi matin durant une vingtaine de minutes. La présence de fumée a été signalée dans l’ouvrage. Les pompiers de Bienne ainsi que l’Office cantonal des ponts et chaussées se sont rendus sur place. Le problème a été rapidement réglé et était dû à « une cause technique », nous a indiqué la police cantonale bernoise. /fco