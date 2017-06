Une riche année 2016 à Bienne

L’année dernière n’a pas manqué d’événements marquants à Bienne. Ils sont compilés dans les Annales biennoises 2016. L’ouvrage vient de sortir de presse. Il revient, en 300 pages, sur des faits qui ont animé la cité seelandaise comme les cinquante ans du Palais des Congrès, l’inauguration de la nouvelle halle de Swiss Tennis, le baptême de l’allée Roger-Federer en présence du sportif, les dix ans du Conseil des affaires francophones de Bienne ou encore les adieux au stade de football de la Gurzelen. C’est d’ailleurs un événement sportif qui a particulièrement frappé le maire de Bienne et président du comité de rédaction des Annales biennoises, Erich Fehr. Il s’agit, en l’occurrence, de la tenue des championnats d’Europe de beach volley en juin 2016. Erich Fehr note que l’événement a permis de diffuser des images de Bienne dans tout le continent.

Les Annales biennoises permettent également de montrer des lieux et des organismes moins connus de la cité seelandaise, comme le Studio suisse d’opéra. L’institution est située en vieille ville, dans le bâtiment du Bourg, et dépend de la Haute école spécialisée bernoise. Le Studio suisse d’opéra forme des jeunes qui seront les chanteuses et chanteurs lyriques de demain. A noter encore que les Annales biennoises paraissent chaque année depuis 1962. /fco