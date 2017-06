De plus en plus d'Ultracourts

Les graines de réalisateurs vont bientôt dévoiler leur production. La 13e édition du Festival de l'Ultracourt se tiendra le 16 juin à Delémont. Ce festival de courts métrages est ouvert aux élèves de l’école obligatoire du Jura et du Jura bernois. 32 classes participent dont 13 bernoises et 19 jurassiennes. Les films produits par des élèves des trois cycles concourent pour les prix décernés par un jury de spécialistes et de professionnels des médias. Suite à la participation grandissante des classes bernoises, la barre des 100 films a été franchie. Le Festival de l’Ultracourt est organisé par le Centre MITIC interjurassien, structure mise en place par les services de l’enseignement des cantons de Berne et du Jura. /sca+comm