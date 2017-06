La poussière va voler entre les sabots

Santiags et chapeaux de cow-boy seront de rigueur les 17 et 18 juin à Tramelan. La Hasler Farm accueillera les rencontres équestres organisées par Green Valley. Pour célébrer son 15ème anniversaire, la société composée d’une centaine de passionnés de monte western de tout l’Arc Jurassien a élargi pour la première fois la fête sur deux jours. Plus de 200 cavaliers prendront le départ des différentes épreuves. Course d’orientation, cutting, reining, barrel racing figurent notamment au programme. Le ranch sorting, discipline qui consiste à trier le plus vite possible des génisses dans un ordre donné, sera à l’honneur le dimanche avec la mise sur pied de la Swiss Cup, une grande première suisse. Une soixantaine d’équipes prendra part à cette épreuve qui consacrera ses champions suisses à la fin de la journée.

Les inscriptions pour la course d’orientation du samedi matin sont encore possible sur place. L’entrée est libre tout le week-end pour les spectateurs. /nme