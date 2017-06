Non à un nouveau centre pour réquérants d'asile à Lyss

L’association seeland.biel/bienne ne veut pas d’un deuxième centre pour requérants d’asile à Lyss. Elle l’a fait savoir mardi après-midi par le biais d’un communiqué. Le comité rejoint la position de la commune et exige que le site de la place d’armes et caserne de Lyss soit supprimé du Plan sectoriel d’Asile. L’association seelandaise estime que prévoir un autre site sur le territoire communal de Lyss, qui héberge déjà un centre de transit, n’est pas compréhensible. Le comité de seeland.biel/bienne appelle la Confédération et le canton de Berne à une meilleure répartition des infrastructures fédérales pour requérants d’asile. /nme