Pluie de questions du PSA sur Moutier au Grand Conseil

Les députés PSA de Moutier montent au front au Grand Conseil. Irma Hirschi et Pierre Sauvain ont déposé une interpellation commune et trois questions individuelles en lien avec le vote du 18 juin sur l’appartenance cantonale de la ville cet après-midi. Elles concernent toutes des événements survenus sur la campagne.

Des précisions sur l'erreur du canton de Berne

L’interpellation porte sur les données fiscales erronées communiquées par des membres du Conseil-exécutif à plusieurs reprises dans la presse et sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, la Direction bernoise des finances avait reconnu que Moutier versait 24 millions d’impôts au canton de Berne, et non 14 comme dit auparavant. Ce chiffre erroné avait notamment été repris par le comité « Moutier-Prévôté » militant en faveur du maintien de Moutier dans le canton de Berne. Lors de l’émission Forum de la RTS de mardi dernier, le président de la Délégation du Conseil-exécutif aux affaires Jurassiennes, Pierre Alain Schnegg a déclaré que « Berne n’a jamais fait campagne sur la base de ces chiffres ».

Les députés PSA se demandent comment le gouvernement bernois peut permettre au président de la DAJ de « s’enferrer dans la voie de la tromperie ». Ils souhaitent aussi savoir si le canton de Berne aurait corrigé son erreur si elle n’avait pas été mise en évidence par le conseiller de ville prévôtois Valentin Zuber. La délégation aux affaires jurassienne devra aussi dire si elle entend publier des correctifs sur ses différents supports contenant cette erreur, et si le canton de Berne fera savoir à la population que Moutier touchera bien 26 millions de péréquation financière dans le Jura, contrairement à ce que les autorités ont soutenu jusqu’ici.

Les députés PSA ont demandé que cette interpellation soit traitée en urgence afin d’avoir des réponses avant le 18 juin. Ce délai devrait être difficile à tenir pour des questions de procédure, selon le vice-chancelier du canton de Berne, Michel Walthert.

Mélange des genres d'Anthony Picard?

En ce qui concerne les questions, elles portent sur deux objets. Les deux premières concernent des liens entre l’Hôpital du Jura bernois et l’imprimerie imérienne Juillerat et Chervet. Les conseils d’administration des deux sociétés anonymes sont présidés par le même homme, Anthony Picard. Selon les députés, l’imprimerie a financé des envois de l’hôpital aux Prévôtois. Pierre Sauvain se demande si cela ne pose pas un problème en termes de conflits d’intérêts, et souhaite savoir combien de mandat ont été confiés par l’HJB à l’entreprise Juillerat et Chervet au cours des cinq dernières années.

De son côté, Irma Hirschi demande au Conseil exécutif s’il peut confirmer que ces envois ont été financés par l’imprimerie qui appartient au président de l’hôpital. Elle relève aussi que les courriers ont parfois été adressés à des personnes décédées alors que d’autres ne l’ont pas reçu. Irma Hirschi souhaite donc savoir comment et par qui les adresses des destinataires du message de l’hôpital ont été fournies et choisies.

Les lampadaires de la discorde

La dernière question, enfin, concerne des affiches de campagne posées la semaine dernière par les autonomistes sur des lampadaires à Moutier. Ces panneaux ont été enlevés le jour même par les services du canton. Irma Hirschi relève qu’en 2015, des affiches de campagne d’Hans Stöckli, alors candidat au Conseil des Etats, étaient restées sur ces mêmes lampadaires pendant des mois. La députée PSA demande « s’il y a deux poids deux mesures » et « comment le gouvernement bernois explique cette différence de traitement ».

Le gouvernement bernois répondra à ces trois questions la semaine prochaine. /ast