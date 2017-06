Clavaleyres pourra changer de canton

Une fusion intercantonale rendue possible entre Berne et Fribourg. Le Grand Conseil bernois a soutenu mercredi par 126 voix contre 9 et 6 abstentions une modification de loi afin de permettre à la commune de Clavaleyres de quitter le canton.

La quarantaine de citoyens de Clavaleyres pourra voter sur une éventuelle fusion avec Morat et, en cas de oui, rejoindre le canton de Fribourg. Les autorités bernoises ont souligné qu'il s'agissait vraiment d'un cas exceptionnel, devant permettre à Clavaleyres d'assurer sa survie après plusieurs tentatives infructueuses de fusionner avec les communes voisines.

Les quelques rejets et abstentions proviennent des rangs UDC, qui estiment que le gouvernement doit tout faire pour préserver son territoire, ses frontières, et favoriser les solutions sur sol bernois. Certains députés agrariens craignent également que cette procédure ne motive d'autres communes à quitter le canton. /mvr