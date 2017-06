Des perturbations sur les rails

Il faudra prendre son mal en patience pour circuler en train entre Bienne et Delémont ce week-end. Les trains RegioExpress seront supprimés entre Bienne et Moutier et les ICN seront annulés entre Bienne et Delémont samedi et dimanche. D’importants travaux nécessitent ces interruptions.

Aucun bus de remplacement n’est prévu. La ligne régionale Bienne-Sonceboz-Sombeval-Moutier sera prolongée jusqu’à Moutier et des RegioExpress supplémentaires circuleront. Les CFF indiquent aux passagers qu’il faut prévoir environ 30 minutes de temps de parcours en plus, car les correspondances habituelles ne peuvent pas toutes être assurées. La gare de Granges Nord ne sera pas du tout desservie. /comm+mdu