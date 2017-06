La Torche 2.0 prête à allumer le feu dans la région

Un nouveau média satirique verra le jour dans la région. Les dessinateurs de presse Pigr, Pitch ainsi que le gang des journalistes masqués vont prochainement lancer la Torche 2.0. Ce projet est porté par le Jurassien Luc Schindelholz. Les auteurs enverront directement leurs dessins sur une application pour smartphone. Ils se donnent pour mission de croquer toute l’actualité du Jura et du Jura bernois dès cet automne. Le média proposera aussi des scoops et des enquêtes journalistiques de manière libre et totalement indépendante.

Cette initiative fait suite à une rencontre avec Jacques Houriet dont la rubrique satirique a disparu des pages du Quotidien Jurassien en 2000. Les porteurs du projet estiment qu’il y a une place importante pour ce genre de média dans la région. L’idée est aussi de faire face au flux d’informations non vérifiées qui sont transmises par internet. La Torche 2.0 assure que toutes ses informations auront été contrôlées, vérifiées et recoupées avant d'être publiées. Le fait de lancer un tel projet sous format numérique est, par ailleurs, complètement inédit selon Luc Schindelholz.

Une récolte de fonds pour financer ce nouveau média a été lancée par le biais d’un financement participatif. /alr+lbr