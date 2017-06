La ville de Bienne trace son avenir

Les autorités ont dévoilé les points forts de la législature en cours. Elle serviront ensuite de base pour élaborer une stratégie à l’horizon 2030.

L’exécutif souhaite poursuivre le travail déjà entamé jusqu’ici. Pour établir la liste avec les objectifs retenus, les autorités se sont posé les questions suivantes : « Qui sommes-nous (les Biennois) ? Où volons-nous aller ? Et comment souhaitons-nous travailler ensemble ? » a indiqué le maire de Bienne Erich Fehr.

Pour Silvia Steidle, il était important de poser les fondements avant d’établir les objectifs. Cette réflexion a donné naissance à six piliers fondamentaux pour la ville de Bienne. Certains sont similaires à ce que l’on retrouve dans d’autres villes de la même taille, comme les infrastructures, et l’envie de faire de la ville un employeur attractif. Alors que d’autres sont liés aux défis actuels de la vie moderne, comme la numérisation des services pour la population et l’administration.

A cela s’ajoute des particularités biennoises comme le bilinguisme. « Il doit être réel et vécu et non pas seulement déclaré » a affirmé Silvia Steidle.

Les ambitions du Conseil municipal sont grandes. L’exécutif a donc élaboré une liste avec au total une vingtaine d' objectifs à atteindre. Il souhaite garantir à la population des infrastructures scolaires et sportives. L’école Dufour par exemple sera rénovée et agrandie. Les autorités souhaitent aussi assurer la création de nouveaux quartiers comme la Gurzelen et Agglolac. La ville entend égéalement revoir son concept de sécurité. Aux yeux du Conseil municipal, toutes ces mesures devraient contribuer à développer la ville de façon positive et durable.

Certains éléments cadre inhérents à l’élaboration de certains objectifs seront insérés dans la révision totale du règlement de la ville, prévue aussi pour la fin de la législature. /anl