Portes ouvertes pour le Centre d'accueil de Bienne

C’est un lieu apprécié des personnes en difficulté. Le Centre d’accueil temporaire de la Ville de Bienne a reçu cette année son millième visiteur et proposait ce mercredi des portes ouvertes.

Le centre offre un programme varié aux personnes âgées de 50 ans et plus présentant des signes de maladies neurologiques ou psychiques. L'objectif est de leur permettre d'éviter la solitude et de rester autonomnes.

Etablie à la rue du Marché-neuf, l’institution a aussi la particularité d’être un centre d’ergothérapie. Une spécificité qui permet un remboursement de la part des caisses d'assurance maladie. /rgi