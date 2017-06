Des abris pour les truites de la Suze

Les truites biennoises pourront mieux vivre dans la Suze à l’avenir. Des mesures seront prises pour leur offrir une meilleure protection. Ces poissons se plaisent dans le cours d’eau, mais il n’offre pas assez de cachettes pour les plus jeunes. Forts de ce constat, Energie Service Bienne, BKW et le fonds de renaturation cantonale se sont associés pour revaloriser leur habitat dans le cours principal de la Suze ainsi que dans la Suze de Bienne et de Madretsch. Les trois partenaires l'ont annoncé jeudi matin.

Près de soixante fagots de bois morts seront installés dans les différents bras du cours d’eau. A cela s’ajoutent douze constructions ainsi que deux abris en pierre calcaire. Les petites truites, notamment celles du lac, qui sont menacées, pourront ainsi s’abriter en plusieurs endroits. Ces structures devraient augmenter leurs chances de survie. Ces mesures discrètes respectent les objectifs écologiques, mais aussi les exigences liées à la protection des crues. Les fagots de dimensions réduites ne pourront par exemple pas se coincer dans les ponts s’ils venaient à se détacher et à être emportés par le courant.

Cette revitalisation est le fruit d’un long processus de planification et sa mise en œuvre ne provoquera pratiquement aucun désagrément à la population biennoise. Seules quelques places de parc devront être barrées le long de la rive dans la rue de l’Allée pour une courte durée. Avec le temps, les fagots se décomposeront, ce qui engendrera de nouvelles niches pour les poissons juvéniles. Les éventuels détritus qui pourraient se coincer dans ces structures seront éliminés périodiquement si nécessaire.

Les travaux commenceront la semaine prochaine si les conditions météorologiques le permettent et dureront environ quinze jours. /ast