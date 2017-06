Francis Daetwyler s’engage pour de meilleures correspondances

L’avenir de la ligne ferroviaire du Pied du Jura doit être assuré à moyen ou long terme. Francis Daetwyler a déposé une motion au Grand Conseil jeudi. Il adresse deux requêtes au Conseil-exécutif, la première est de rétablir la cadence à la demi-heure vers l’aéroport de Zurich et la Suisse orientale et la seconde consiste à introduire la cadence à la demi-heure entre Bienne et Lausanne. Le député de St-Imier évoque les détériorations subies par la ligne depuis le changement d’horaire en 2016 pour justifier sa demande. /mdu