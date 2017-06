L’abbatiale de Bellelay envahie par plus de mille sculptures

Plus de mille sculptures en argile ont envahi l’abbatiale de Bellelay. Elles font partie de l’installation imaginée par les artistes zurichois Lutz et Guggisber. L’exposition intitulée « la grande invasion des peuples et des meubles » sera visible dès samedi et jusqu'au 10 septembre.

Plusieurs parois, en bois, en tissu et en plastique, installées de façon labyrinthique complètent l’installation. L'aménagement de la structure permet au visiteur de s'y introduire et de la découvrir de l'intérieur. Par ailleurs, neuf vidéos sont projetées sur les parois. On peut y voir les mains des artistes en train de construire les différentes sculptures. La comissaire d’exposition Marina Porobic, qualifie l’installation de surprenante et souligne sa construction cubiste.

Médiation jugée satisfaisante

Cette édition de l'exposition estivale se tient dans un climat plus serein que précédemment. Souvenez-vous l’an dernier, La Fondation de l’Abbatiale de Bellelay annonçait ne pas apprécier être associée au programme de l’association Abbatiale vivante lors de la présentation de la précédente édition. Depuis une solution a été trouvé à la suite d’une médiation. Dès 2020 Un système de Biennale a été mis en place. Durant les années paires, l’abbatiale sera réservée à la musique et les années impaires aux arts visuels. Selon Henri Mollet, président de la fondation de l’Abbatiale, la médiation est jugé satisfaisante. Reste à savoir à quel point la charte élaborée sera respectée, conclu-t-il en espérant que tout se déroule bien. /anl