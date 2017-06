Un accident a dérangé la circulation sur l'A16

Un véhicule a terminé sa course sur la bordure de l’A16. La police cantonale bernoise a été informe d’un accident mercredi vers 16h20. Selon les premiers éléments de l’enquête, une voiture roulait sur la voie de dépassement de l’A16 en direction de Frinvilier, lorsqu’un second véhicule, qui circulait sur la voie normale, a changé de voie juste avant le tunnel, a la hauteur des Gorges du Taubenloch. La première voiture a alors fait une manœuvre de freinage et s’est retrouvée sur la bordure gauche de la chaussée. Le véhicule a été fortement endommagé mais personne n’a été blessé. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins pour clarifier les circonstances de l’accident. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention. /comm+mdu