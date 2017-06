Du rouge clair à Moutier

Les élus prévôtois peuvent être rassurés : les comptes 2016 sont, certes, déficitaires mais bien moins que ce qui était prévu. L'exercice de l'année passée a été présenté vendredi matin à la presse. Il a affiché une perte de 267'000 francs, alors qu'un excédent de charges de 1'148'000 francs était prévu au budget. Au chapitre des investissements, il était prévu que la commune dépense 8'269'000 francs, selon le budget. Elle n'en a en fait déboursé que 4'372'000 francs.

Un air de déjà-vu

Cela fait plusieurs années que le constat est le même à Moutier : le budget prévoit un déficit très important et on se retrouve avec une bonne surprise. Les comptes 2016 ne font pas exception. Marc Tobler, conseiller municipal en charge des finances, parle d’une « bonne maîtrise ». Il explique ce résultat meilleur qu’escompté notamment par des rentrées plus élevées des services électriques. Les dépenses d'exploitation et la bonne consommation des utilisateurs en sont la cause. Les bons résultats des comptes trouvent aussi leur explication dans l'augmentation des impôts sur le revenu des personnes physiques et morales.

Fabrice Zartemi, administrateur des finances, se refuse à dire que le budget est, année après année, trop pessimiste. D’après lui, ce sont plutôt les services qui font des prévisions d’investissements vastes, investissements qui ne sont pas toujours réalisés ou qui sont reportés. L’année passée, par exemple, sur 8'269'000 francs d’investissements prévus, seuls 4'372'000 francs ont été réalisés. Marc Tobler pense que la ville met la main à la poche quand c’est nécessaire et la prudence est toujours de rigueur, selon lui, alors que la ville dispose de trois millions de francs de fortune. /mle