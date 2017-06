Et vous, vous pensez quoi de Bienne ?

Les autorités biennoises veulent savoir ce que les habitants pensent de leur ville. Elles organisent cet été trois soirées et une matinée dédiées aux aspects de Bienne qui sont les plus importants pour ses citoyens. Ainsi, cela peut permettre à la Ville de les mettre davantage en évidence. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre de la révision du Règlement de Ville et la formulation d’une nouvelle stratégie pour 2030. /comm+mle