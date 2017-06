« La déontologie nous a incités à publier ce document capital »

Le Journal du Jura répond aux critiques sur son article concernant la Société des auditeurs-téléspectateurs du canton de Berne. Le quotidien révélait mercredi un courrier adressé à la RTS critiquant vivement le documentaire « Ici c’est Moutier », jugé orienté en faveur du camp autonomiste. Il s’avère que ce courrier était une ébauche et qu’il n’a pas été envoyé, selon le président de la SRT, Pierre-Yves Moeschler, qui parle de publication déplorable. Les députés PSA de Moutier critiquent quant à eux le contenu de l’article et le manque de rigueur du quotidien. Dans une interpellation, ils demandent notamment si le Conseil suisse de la presse sera saisi. De son côté, l’auteur de l’article et co-rédacteur en chef du Journal du Jura, Pierre-Alain Brenzikofer, ne se démonte pas.

« Quand un document circule, il est on ne peut plus légitime de considérer qu’il appartient au domaine public ». Dans une réponse à paraître samedi dans le Journal du Jura, Pierre-Alain Brenzikofer indique que la lettre en question portait l’en-tête officiel de la SRT Berne et mentionnait son envoi par courriel à la RTS. Il ajoute que sa publication mercredi a valu au quotidien « l’approbation unanime de l’opinion publique du Jura bernois qui, à juste titre, peut parfois se sentir ignorée, bafouée ou snobée » par la chaîne nationale. Pierre-Alain Brenzikofer poursuit en expliquant qu’au vu du contenu de ce courrier, il est stupéfiant de constater qu’il n’a pas été envoyé, et que la population du Jura bernois devait être informée, tout comme la télévision. Enfin, il explique que la déontologie a incité son journal à « publier ce document capital pour son lectorat et pour la région ». /ast