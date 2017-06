Nouvelle casquette pour Romain Sunier

Romain Sunier assumera le rôle de remplaçant du commandant d’arrondissement pour les affaires militaires du canton de Berne. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1e juillet et succédera au colonel Peter Tschantré qui prend sa retraite. Il assumera également la fonction de remplaçant du chef de l’agence Jura bernois de l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires à la Neuveville. Sa nomination a été approuvée par le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne. /comm+mdu