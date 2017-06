Valides et porteurs de handicap unis pour La Course DUO

La Réunion, Toulouse et Porrentruy

Le principe est simple : former un duo, trio ou un groupe composé de personnes valides et en situation de handicap… pour s’aligner au départ d’une course. « Mais le concept offre aussi la liberté de constituer des duos « valides », car tout le monde n’a pas forcément dans son entourage proche une personne porteuse de handicap », reconnaît Cédric Maillot. La première Suisse aura lieu le dimanche 2 juillet dans les rues de Porrentruy. Quatre éditions ont déjà eu lieu à La Réunion, la dernière ayant rassemblée plus de 800 personnes. L’an dernier, La Course Duo s’est également exportée pour la première fois à Toulouse dans le sud de la France. Une famille jurassienne, séduite par le concept et proche de Cédric Maillot, a alors poussé pour que cette épreuve atypique ait aussi son édition dans le Jura.