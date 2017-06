Axe Ouest: encore une opposition

Seeland.biel/bienne soutient la mise en œuvre rapide du contournement Ouest de Bienne, mais fait part de ses revendications. C’est pourquoi le comité a déposé une opposition contre le projet définitif. Il demande notamment que, pendant la période des travaux, la mobilité douce soit assurée vers la gare et le centre-ville. Le bon fonctionnement des systèmes de transports doit aussi être garanti. Seeland.biel/bienne souhaite aussi que la semi-jonction « Russel » soit aménagée « de manière à ce qu’une continuation respectueuse du paysage avec un tunnel de contournement Tüscherz-Douanne reste possible ». Du côté de la jonction du tunnel de Port, à Ipsach, les conditions pour la mobilité douce doivent être améliorées. Enfin, le comité demande que l’impact des installations de chantier sur les Prés-de-la-Rive soit limité au maximum dans l’espace et dans le temps. /comm+ast