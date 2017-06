Évasion massive au Congo

De nouvelles violences secouent la République Démocratique du Congo. Dimanche, une prison du Nord-Kivu a été attaquée, permettant la libération de plus de 900 détenus. Une évasion massive qui fait suite à d’autres événements du genre dans plusieurs régions du pays. Pour Jean-Pierre Ndianyama, prêtre à Boncourt et fondateur de congo.ju, l’insécurité ainsi provoquée vise avant tout à empêcher de nouvelles élections et maintenir Joseph Kabila à la présidence de l’Etat. Jean-Pierre Ndianyama