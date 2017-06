Bienne planche sur ses places de parc

Bienne passe au crible son règlement sur les places de parc. Le Conseil municipal propose une révision partielle ce mardi pour supprimer des lacunes mises en évidence par le Tribunal administratif du canton de Berne. Dans un arrêt datant de l’année dernière, ce dernier avait constaté que le règlement de la ville de Bienne sur les places de stationnement ne contient pas de base de calcul suffisante pour les émoluments de certaines cartes de stationnement.

Ces lacunes concernent certaines catégories en particulier : il s’agit des cartes pour le stationnement illimité en zone bleue, pour les visiteurs et visiteuses, pour les médecins et pour le personnel soignant et les artisans. La ville s’est donc mise en travail pour proposer des changements. Le projet de révision précisera désormais clairement ce que financent les émoluments perçus sur les stationnements. Des cadres tarifaires seront par ailleurs intégrés pour toutes les catégories de cartes de parking, ce qui permettra de vérifier, au cas par cas, que les émoluments soient corrects.

Les barèmes seront aussi adaptés au dernier renchérissement intervenu en 2000. Les cartes destinées aux riverains ont par exemple augmenté de 50 à 60 francs, celles pour le stationnement de longue durée sont passées de 60 à 70 francs. Le nouveau cadre des émoluments fixé pour les cartes de stationnement particulières couvre une gamme de prix allant de 28 à 150 francs.

Cette révision sera soumise au Conseil de ville lors des séances des 28 et 29 juin. Si le législatif accepte cette nouvelle mouture, les citoyens biennois se prononceront en votation le 24 septembre prochain. /mdu