Appel au calme à Moutier

Les autorités de Moutier et les comités de campagne appellent au calme à l’issue du vote sur l’appartenance cantonale de la ville ce dimanche. Ils se sont rencontrés lundi, en présence d’un représentant de la police cantonale bernoise. Ils ont notamment évoqué les questions de sécurité. Les parties en présence en appellent « au sens civique de chacun ainsi qu’au respect des personnes et des biens ». Les personnes favorables au « non » se réuniront au Forum de l’Arc, les partisans du « oui » à l’Hôtel de la Gare. Les participants à ces événements sont invités à rester à ces endroits jusqu’à l’annonce des résultats. Le recours aux transports publics est par ailleurs chaudement recommandé. Les autorités et les comités se sont engagés à tout mettre en œuvre pour assurer le calme et la sérénité. /ast